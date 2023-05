Karnataka Election: युवाओं के साथ बैठें बुजुर्ग और उन्हें सलाह दें कि मतदान क्यों है जरूरी- नारायण मूर्ति

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव शुरु हो चुके हैं। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। वहीं, इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा कि बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वे युवाओं के साथ बैठें और उन्हें सलाह दें कि मतदान क्यों जरूरी है। मेरे माता-पिता ने भी यही किया।

#WATCH | "It is the responsibility of the elders to sit down with youngsters and advise them why voting is important. That's what my parents did," says Infosys founder Narayana Murthy #KarnatakaElections pic.twitter.com/k5zcpN3UQN

वहीं, दूसरी ओर सुधा मूर्ति ने कहा कि मैं हमेशा उन्हें (युवाओं को) कहती हूं कि आओ और वोट करो और फिर तुम्हारे पास बोलने की ताकत है, बिना वोट के तुम्हारे पास बोलने की ताकत नहीं है।

#WATCH | "I always tell them (youth) to come and vote and then you have the power to talk, without voting you do not have any power to talk," says Sudha Murty#KarnatakaElections pic.twitter.com/1E8v0EEpUI