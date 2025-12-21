एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर देश के साथ बेईमानी का लगाया आरोप, कहा- वह भारत को बदनाम कर रहे हैं

पीटीआई, ठाणे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश के साथ बेईमानी करने और पाकिस्तान के नैरेटिव पर विश्वास करने का आरोप लगाया।

शिवसेना प्रमुख शिंदे कांग्रेस नेता और पुणे नगर निगम के पूर्व उप महापौर उल्हास बागुल के शिवसेना में शामिल होने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर और पाकिस्तान के नैरेटिव पर विश्वास कर देश को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो यह दावा करते हुए भी खुश नजर आ रहे हैं कि भारत एक घंटे के भीतर युद्ध हार गया। यह किस तरह की देशभक्ति है। यह देशद्रोह और बेईमानी है।