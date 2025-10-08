मुर्शिदाबाद में आठवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, दो गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सालार थाना इलाके में आठवीं कक्षा की एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है जबकि तीन अन्य फरार है।

घटना सोमवार की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार छात्रा 18 साल के एक युवक के साथ पूजा मंडप देखकर स्कूटर से घर लौट रही थी। रास्ते में पांच अज्ञात युवकों ने उनका रास्ता रोककर अपमानजनक शब्द कहा। जब छात्रा के साथ मौजूद युवक ने विरोध किया तो आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी।