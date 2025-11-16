Language
    तेलंगाना में दो शीर्ष माओवादियों समेत आठ ने डाले हथियार, आत्मसमर्पण करने वालों में कुख्यात आजाद शामिल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:44 AM (IST)

    तेलंगाना माओवादी राज्य कमेटी के दो शीर्ष हिंसकों सहित आठ माओवादियों ने वारंगल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सभी माओवादी दो दिन पहले ही गुपचुप तरीके से समर्पण कर चुके हैं।

    तेलंगाना में दो शीर्ष माओवादियों समेत आठ ने डाले हथियार (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, जगदलपुर। तेलंगाना माओवादी राज्य कमेटी के दो शीर्ष हिंसकों सहित आठ माओवादियों ने वारंगल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

    पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सभी माओवादी दो दिन पहले ही गुपचुप तरीके से समर्पण कर चुके हैं।

    सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे प्रमुख नाम कोय्यादी संबय्या उर्फ आजाद का है। उसका संगठन में प्रभाव और पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती थी। इसके अलावा अब्बास नारायण उर्फ रमेश ने भी हथियार डाले हैं। वह माओवादी तकनीकी टीम का प्रभारी था।

    इस बीच छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि माओवादी हिंसा अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। इसका प्रमाण पिछले दो वर्षों में 2,000 से अधिक माओवादियों द्वारा हथियार डालना है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय राज्य की प्रभावी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को दिया।