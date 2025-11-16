तेलंगाना में दो शीर्ष माओवादियों समेत आठ ने डाले हथियार, आत्मसमर्पण करने वालों में कुख्यात आजाद शामिल

जेएनएन, जगदलपुर। तेलंगाना माओवादी राज्य कमेटी के दो शीर्ष हिंसकों सहित आठ माओवादियों ने वारंगल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सभी माओवादी दो दिन पहले ही गुपचुप तरीके से समर्पण कर चुके हैं।

सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे प्रमुख नाम कोय्यादी संबय्या उर्फ आजाद का है। उसका संगठन में प्रभाव और पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती थी। इसके अलावा अब्बास नारायण उर्फ रमेश ने भी हथियार डाले हैं। वह माओवादी तकनीकी टीम का प्रभारी था।