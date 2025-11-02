मणिपुर में अलग-अलग संगठनों के आठ उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटों में पांच जिलों से आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये उग्रवादी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे और जबरन वसूली जैसे अपराधों में शामिल थे। उनके पास से हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामग्री बरामद की गई है। संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य में 115 नाके लगाए गए थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने पांच जिलों से अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों के आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुछ हथियार एवं गोला-बारूद भी बरामद किए हैं।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उग्रवादी कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कंगलीपाक और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों से जुड़े थे और उन्हें जिरिबाम, इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर और काकचिंग से गिरफ्तार किया गया।
सुरक्षाबलों ने उग्रवादियों से बरामद की ये चीजें
पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये खूंखार उग्रवादी लोगों को धमकाने-डराने, सरकारी कर्मचारियों एवं ठेकेदारों से जबरन चंदा वसूलने जैसे कई अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके पास से कुछ छोटे हथियार, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आधार/पैन कार्ड, कई मोबाइल फोन, साथ ही अतिरिक्त सिम कार्ड और एक कार बरामद की गई।
सुरक्षा बलों ने अलग-अलग ऑपरेशन में पहाड़ी कांगपोकपी जिले से कुछ हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं। बरामद हथियारों और अन्य चीजों में पांच स्थानीय रूप से बनी सिंगल-बैरल बंदूकें, दो वायरलेस सेट और कई काम्बैट जूते और कपड़े शामिल हैं।
लगाए गए थे 115 नाके
अधिकारी के अनुसार, मणिपुर के अलग-अलग जिलों में पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों में कुल 115 नाके/चेकपोस्ट लगाए गए थे, ताकि संदिग्ध गाड़ियों पर नजर रखी जा सके और असामाजिक तत्वों की गैर-कानूनी हरकतों को रोका जा सके।
