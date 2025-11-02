मणिपुर में अलग-अलग संगठनों के आठ उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने पांच जिलों से अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों के आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुछ हथियार एवं गोला-बारूद भी बरामद किए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उग्रवादी कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कंगलीपाक और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों से जुड़े थे और उन्हें जिरिबाम, इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर और काकचिंग से गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरक्षाबलों ने उग्रवादियों से बरामद की ये चीजें पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये खूंखार उग्रवादी लोगों को धमकाने-डराने, सरकारी कर्मचारियों एवं ठेकेदारों से जबरन चंदा वसूलने जैसे कई अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके पास से कुछ छोटे हथियार, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आधार/पैन कार्ड, कई मोबाइल फोन, साथ ही अतिरिक्त सिम कार्ड और एक कार बरामद की गई।

सुरक्षा बलों ने अलग-अलग ऑपरेशन में पहाड़ी कांगपोकपी जिले से कुछ हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं। बरामद हथियारों और अन्य चीजों में पांच स्थानीय रूप से बनी सिंगल-बैरल बंदूकें, दो वायरलेस सेट और कई काम्बैट जूते और कपड़े शामिल हैं।