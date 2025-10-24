कोकीन तस्करी मामले में एक्शन, तमिल अभिनेता श्रीकांत और कृष्णा को ईडी ने किया तलब
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोकीन तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिल अभिनेता के. श्रीकांत और कृष्णा कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी दोनों अभिनेताओं के बयान पीएमएलए के तहत दर्ज करेगी। यह मामला चेन्नई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ था। पुलिस ने इस मामले में अन्नाद्रमुक के पूर्व कार्यकर्ता टी. प्रसाद को भी गिरफ्तार किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि उसने तमिल अभिनेताओं के. श्रीकांत और कृष्णा कुमार को कोकेन तस्करी से संबंधित एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है।
ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने शुक्रवार को श्रीकांत (46) को 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया है, जबकि कुमार को 28 अक्टूबर को संघीय जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। दोनों अभिनेताओं के बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किए जाएंगे। यह जांच एक कोकेन तस्करी मामले से संबंधित है, जो जून में चेन्नई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर से शुरू हुई थी।
दोनों अभिनेताओं ने जुलाई में मद्रास हाई कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत प्राप्त की थी। जिन्हें पुलिस ने कुछ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में अन्नाद्रमुक के एक पूर्व कार्यकर्ता टी. प्रसाद को भी गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर श्रीकांत और कुछ अन्य को कोकेन की आपूर्ति करता था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
