कोकीन तस्करी मामले में एक्शन, तमिल अभिनेता श्रीकांत और कृष्णा को ईडी ने किया तलब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि उसने तमिल अभिनेताओं के. श्रीकांत और कृष्णा कुमार को कोकेन तस्करी से संबंधित एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है।

ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने शुक्रवार को श्रीकांत (46) को 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया है, जबकि कुमार को 28 अक्टूबर को संघीय जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। दोनों अभिनेताओं के बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किए जाएंगे। यह जांच एक कोकेन तस्करी मामले से संबंधित है, जो जून में चेन्नई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर से शुरू हुई थी।