अवैध सट्टेबाजी मामले में ईडी का एक्शन, 300 बैंक खातों में जमा राशि जब्त की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने 300 बैंक खातों में जमा 35 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जब्त कर ली है। ईडी ने ने इन खातों को अवैध सट्टेबाजी, जुए और ऐसी ही अन्य गतिविधियों से अर्जित बताया है। ईडी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने जितेंद्र तेजाभाई हीरागर नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले में 300 बैंक खातों में जमा धनराशि को जब्त करने के लिए पीएमएलए के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईडी ने कहा कि भोले-भाले व्यक्तियों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक खाते खोले गए और उन्हें सट्टेबाजी, जुआ और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़े बैंकिंग लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सुसंगठित गिरोह के सदस्यों को सौंप दिया गया।

जांच एजेंसी ने कहा कि इन फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल आनलाइन अवैध सट्टेबाजी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के जरिये भोले-भाले लोगों से रुपये ठगने के लिए किया जाता था। मनी लाॉन्ड्रिंग का यह मामला अहमदाबाद अपराध शाखा की एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।