PFI पर ईडी का शिकंजा, 67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की 67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, जो केरल में फैली है। यह कार्रवाई अवैध धन से संपत्ति खरीदने के सबूत मिलने पर की गई। पीएफआई ने आतंकी गतिविधियों के लिए विदेश से फंड जुटाया था, जिसका उपयोग एसडीपीआइ की गतिविधियों में होता था। ईडी ने संपत्तियां जब्त कर 28 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित संगठन पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) की 67 करोड़ रुपये की और संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियां केरल के विभिन्न इलाकों में फैली हुई है। इन संपत्तियों को अवैध तरीके से जुटाए गए धन से खरीदे जाने के सबूत मिलने के बाद ईडी ने इन्हें जब्त करने का फैसला किया है।
इसके पहले ईडी पीएफआइ की 62 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीएफआइ ने अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए देश-विदेश से बड़ी मात्रा में फंड इकट्ठा किया था। इन्हें विभिन्न ट्रस्टों में रखा गया था।
एसडीपीआइ की जमीन जब्त
इसके साथ ही अपनी राजनीतिक इकाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया (एसडीपीआइ) की गतिविधियों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ईडी ने सात ट्रस्टों के साथ-साथ एसडीपीआइ के नाम पर त्रिवेंद्रम में खरीदी गई जमीन को जब्त कर लिया है।
पीएफआइ से जुड़े 28 लोगों गिरफ्तार
उनके अनुसार पीएफआइ के अवैध तरीके से जुटाए धन से बनाई गई 131 करोड़ की संपत्तियों का पता लगाया चुका है और उनमें कुल 129 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यही नहीं, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में ईडी ने अब तक पीएफआइ के 28 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
