    ED ने भारत-म्यांमार सीमा पर पहली बार की छापेमारी, 35 लाख रुपये नकद व डिजिटल उपकरण किए जब्त

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत-म्यांमार सीमा पर पहली बार छापेमारी की। इस दौरान 35 लाख रुपये नकद और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। मिजोरम पुलिस द्वारा हेरोइन जब्ती के मामले के बाद यह जांच शुरू हुई। जांच में मिजोरम और गुजरात की कंपनियों के बीच वित्तीय संबंध पाए गए, साथ ही हवाला कारोबारियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये जमा होने की जानकारी मिली।

    ED ने भारत-म्यांमार सीमा पर पहली बार की छापेमारी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लां¨ड्रग मामले में असम और गुजरात के कुछ स्थानों के अलावा भारत-म्यांमार सीमा पर पहली बार छापेमारी की। जांच एजेंसी ने 35 लाख रुपये नकद के अलावा कुछ डिजिटल उपकरण भी जब्त किए।

    एक अधिकारी ने बताया कि मिजोरम में आइजोल और चम्फाई, असम में श्रीभूमि और गुजरात के अहमदाबाद में मनी लां¨ड्रग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। मिजोरम पुलिस द्वारा छह लोगों से 1.41 करोड़ रुपये मूल्य की 4.72 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद यह जांच शुरू हुई है।

    अधिकारियों ने क्या बताया?

    ईडी अधिकारियों ने बताया कि चम्फाई में भारत-म्यांमार सीमा पर एजेंसी द्वारा की गई तलाशी की यह पहली कार्रवाई है। भारत म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के बाद जांच की और मिजोरम स्थित कुछ कंपनियों तथा गुजरात की कुछ कंपनियों के बीच वित्तीय संबंध पाए।

    अधिकारियों ने बताया कि गुजरात की कंपनियों ने मिजोरम स्थित कंपनियों को स्यूडोएफेड्रिन टैबलेट और कैफीन एनहाइड्रस (मेथामफेटामीन टैबलेट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ) की आपूर्ति की थी। मिजोरम की इन कंपनियों के ड्रग्स तस्करों से संबंध थे। ये तस्कर चम्फाई में अपराधियों के माध्यम से तस्करी तथा हवाला लेन-देन करते हैं।

    चल रही थी फर्जी कंपनियां

    मिजोरम की संस्थाओं के कुछ वित्तीय लेन-देन कोलकाता स्थित कुछ फर्जी (डमी) कंपनियों के साथ भी पाए गए, जिन्होंने कैफीन एनहाइड्रस की उस खेप को खरीदा था। मादक पदार्थ से जुड़े हवाला कारोबारियों के बैंक खातों में कुल 52.8 करोड़ रुपये जमा होने की बात सामने आई। इसमें असम, मिजोरम, नगालैंड, बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली में जमा की गई नकदी भी शामिल हैं।

