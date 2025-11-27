ED ने भारत-म्यांमार सीमा पर पहली बार की छापेमारी, 35 लाख रुपये नकद व डिजिटल उपकरण किए जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लां¨ड्रग मामले में असम और गुजरात के कुछ स्थानों के अलावा भारत-म्यांमार सीमा पर पहली बार छापेमारी की। जांच एजेंसी ने 35 लाख रुपये नकद के अलावा कुछ डिजिटल उपकरण भी जब्त किए।

एक अधिकारी ने बताया कि मिजोरम में आइजोल और चम्फाई, असम में श्रीभूमि और गुजरात के अहमदाबाद में मनी लां¨ड्रग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। मिजोरम पुलिस द्वारा छह लोगों से 1.41 करोड़ रुपये मूल्य की 4.72 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद यह जांच शुरू हुई है।

अधिकारियों ने क्या बताया ? ईडी अधिकारियों ने बताया कि चम्फाई में भारत-म्यांमार सीमा पर एजेंसी द्वारा की गई तलाशी की यह पहली कार्रवाई है। भारत म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के बाद जांच की और मिजोरम स्थित कुछ कंपनियों तथा गुजरात की कुछ कंपनियों के बीच वित्तीय संबंध पाए।

अधिकारियों ने बताया कि गुजरात की कंपनियों ने मिजोरम स्थित कंपनियों को स्यूडोएफेड्रिन टैबलेट और कैफीन एनहाइड्रस (मेथामफेटामीन टैबलेट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ) की आपूर्ति की थी। मिजोरम की इन कंपनियों के ड्रग्स तस्करों से संबंध थे। ये तस्कर चम्फाई में अपराधियों के माध्यम से तस्करी तथा हवाला लेन-देन करते हैं।