दिल्ली-यूपी समेत 10 राज्यों में ED की छापामारी, मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा है मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की देशभर में बड़ी कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 15 जगहों पर छापेमारी की है।

दरअसल, यह कार्रवाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा 30 जून को दर्ज की गई 225 FIR के सिलसिले में की गई है। प्राथमिकी (Fir) में आरोप लगाया गया है कि मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय जानकारी के बदले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) सहित सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इसके बदले में उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के इंस्पेक्शन से जुड़ी गोपनीय जानकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े खास मैनेजर और बिचौलियों को दी थी।

मेडिकल कॉलेज की सात जगह एफआईआर में आरोप है कि कथित तौर पर, इस जानकारी ने आरोपियों को निरीक्षण मानकों में हेरफेर करने में सक्षम बनाया, जिसके बाद उन्हें संबंधित मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी मिल गई। इस मिलीभगत से शैक्षणिक संस्थानों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में कमियां उजागर होती हैं, जिससे देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

तलाशी अभियान में कई राज्यों में स्थित सात मेडिकल कॉलेजों से संबंधित परिसर भी शामिल हैं। इसके अलावा, सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित कई निजी व्यक्तियों के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। जून की FIR से जुड़ा है मामला मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला CBI की जून की FIR से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेडिकल कॉलेजों के इंस्पेक्शन से जुड़ी गोपनीय जानकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मुख्य मैनेजमेंट वाले लोगों और बिचौलियों को देने के बदले नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अधिकारियों समेत सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी।