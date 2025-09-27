Language
    Bitcoin Scam: राज कुंद्रा पर ईडी का शिकंजा, बिटकॉइन घोटाले में आरोपपत्र दाखिल

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:11 AM (IST)

    ईडी ने बिटकॉइन घोटाले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि वह लेनदेन में केवल मध्यस्थ नहीं बल्कि लाभकारी मालिक थे। कुंद्रा के पास 285 बिटक्वाइन हैं जिनकी वर्तमान कीमत 150.47 करोड़ रुपये है। कुंद्रा को बिटकॉइन क्रिप्टो घोटाले के दिवंगत मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से प्राप्त हुए थे।

    देश की जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं राज कुंद्रा (फाइल फोटो)

     पीटीआई, मुंबई। ईडी ने बिटकॉइन घोटाले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि वह लेनदेन में केवल मध्यस्थ नहीं बल्कि लाभकारी मालिक थे।

    कुंद्रा के पास 285 बिटक्वाइन हैं

    कुंद्रा के पास 285 बिटक्वाइन हैं, जिनकी वर्तमान कीमत 150.47 करोड़ रुपये है। कुंद्रा को बिटकॉइन क्रिप्टो घोटाले के दिवंगत मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से प्राप्त हुए थे। आरोपपत्र हाल ही में मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दायर किया गया था।

    इसमें कहा गया है कि कुंद्रा ने जानबूझकर बिटकॉइन वॉलेट के पते आदि सहित महत्वपूर्ण सुबूत छुपाए और भारद्वाज से प्राप्त बिटकॉइन भी जमा नहीं किए। ईडी ने दलील दी कि कुंद्रा के पास अपराध की उक्त आय (बिटकाइन) का कब्जा और उसका उपयोग जारी रहा।

    इसके अलावा, ईडी ने कहा कि उन्होंने आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन के स्त्रोत को छिपाने के लिए अपनी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ बाजार दर से बहुत कम पर वास्तविक लेनदेन किया।

    मनी लांड्रिंग का यह मामला कई राज्यों में दर्ज

    मनी लांड्रिंग का यह मामला महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर से सामने आया।