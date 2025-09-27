Bitcoin Scam: राज कुंद्रा पर ईडी का शिकंजा, बिटकॉइन घोटाले में आरोपपत्र दाखिल

ईडी ने बिटकॉइन घोटाले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि वह लेनदेन में केवल मध्यस्थ नहीं बल्कि लाभकारी मालिक थे। कुंद्रा के पास 285 बिटक्वाइन हैं जिनकी वर्तमान कीमत 150.47 करोड़ रुपये है। कुंद्रा को बिटकॉइन क्रिप्टो घोटाले के दिवंगत मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से प्राप्त हुए थे।

पीटीआई, मुंबई। ईडी ने बिटकॉइन घोटाले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि वह लेनदेन में केवल मध्यस्थ नहीं बल्कि लाभकारी मालिक थे। कुंद्रा के पास 285 बिटक्वाइन हैं कुंद्रा के पास 285 बिटक्वाइन हैं, जिनकी वर्तमान कीमत 150.47 करोड़ रुपये है। कुंद्रा को बिटकॉइन क्रिप्टो घोटाले के दिवंगत मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से प्राप्त हुए थे। आरोपपत्र हाल ही में मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दायर किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें कहा गया है कि कुंद्रा ने जानबूझकर बिटकॉइन वॉलेट के पते आदि सहित महत्वपूर्ण सुबूत छुपाए और भारद्वाज से प्राप्त बिटकॉइन भी जमा नहीं किए। ईडी ने दलील दी कि कुंद्रा के पास अपराध की उक्त आय (बिटकाइन) का कब्जा और उसका उपयोग जारी रहा।