नई द‍िल्‍ली, एएनआई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए के तहत चेन्नई स्थित सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के कब्जे में 124 करोड़ रुपये की 78 अचल संपत्तियों और 16 चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached 78 immovable properties and 16 movable properties worth Rs 124 crores in the possession of various persons and entities linked to the Chennai-based Surana Group of Companies under PMLA in connection with three cases of…