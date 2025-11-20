ईडी ने सहारा इंडिया के पूर्व उप प्रबंध निदेशक को किया गिरफ्तार, 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सहारा इंडिया के पूर्व उप प्रबंध निदेशक ओम प्रकाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। सहारा इंडिया पर निवेशकों को मोटी रकम लौटाने का वादा करके धोखा देने का आरोप है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहाँ कंपनी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। ईडी का दावा है कि श्रीवास्तव के पास 150 करोड़ रुपये गए थे।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने निवेश फर्म सहारा इंडिया के पूर्व उप प्रबंध निदेशक (डिप्टी मैनेजिंग वर्कर) ओम प्रकाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है।
श्रीवास्तव को गुरुवार को कोलकाता स्थित ईडी कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद जांच में सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सहारा इंडिया ने निवेश पर मोटी रकम लौटाने का वादा किया था। लेकिन बाद में जमाकर्ताओं को यह रकम नहीं मिली। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था।
कंपनी पर 1.79 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। चेयरमैन सुब्रत राय सहारा, उनके बेटे और कंपनी के कई अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। ईडी ने दावा किया कि जमाकर्ताओं से निकाली गई रकम में से 750 करोड़ रुपये कंपनी के तीन अधिकारियों के पास गए। इनमें से 150 करोड़ रुपये ओम प्रकाश श्रीवास्तव के पास गए।
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आदेश दिया था कि संपत्ति बेचकर जमाकर्ताओं को उनकी राशि लौटाई जाए। आरोप है कि आरोपितों ने इस प्रक्रिया में भी धांधली की है। ओमप्रकाश श्रीवास्तव कंपनी के उप प्रबंध निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बाद में उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली।
