    ममता सरकार को EC का निर्देश, BLO को बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी करने का फरमान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:17 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय जारी न करने पर फटकार लगाई है। आयोग ने इस देरी को अजीब बताते हुए तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है। तृणमूल कांग्रेस के साथ बैठक में आयोग ने कहा कि बीएलओ के लिए 12,000 रुपये और एसआईआर के लिए 6,000 रुपये की राशि तुरंत जारी की जाए, जिसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

    Hero Image

    ममता सरकार को EC का निर्देश BLO को बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी करने का फरमान (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भारत के चुनाव आयोग ने बंगाल की ममता सरकार को बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का बढ़ा हुआ मानदेय जारी न करने के लिए फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने कहा कि देरी 'बहुत अजीब' है और यह राशि तत्काल जारी की जानी चाहिए।

    28 नवंबर को तृणमूल प्रतिनिधमिमंडल के साथ हुई बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने यह बात कही थी। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के बीएलओ के मानदेय में बढ़ोतरी की अधिसूचसूना जारी की थी। राज्य सरकार द्वारा यह मानदेय अभी तक जारी नहीं किया गया है।

    राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई राशि

    चुनाव आयोग ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि यह देखना बहुत अजीब है कि बीएलओ के लिए हर साल 12,000 रुपये का बढ़ा हुआ मानदेय और एसआईआर के लिए बीएलओ को अतिरिक्त 6,000 रुपये की राशि अभी तक राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है।

    चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि इस भुगतान को किसी भी और देरी के बिना किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल बताया था कि बीएलओ के लिए सालाना 12,000 का बढ़ा हुआ मानदेय और एसआइआर के लिए अतिरिक्त 6,000 रुपये की राशि को चुनाव आयोग ने अनुमोमोदित किया था।

    चुनाव आयोग के निर्देश

    यह अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें देश भर के सभी बीएलओ के लिए बढ़े हुए पारिश्रमिक को अधिसूचित किया गया था। आयोग ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि बीएलओ के बढ़े हुए मानदेय और एसआइआर के लिए स्वीकृत अतिरिक्त राशि का भुगतान बिना किसी और विलंब के तत्काल किया जाना चाहिए।

