पूर्वी आर्मी कमांडर ने धुबरी में नए सैन्य स्टेशन की रखी आधारशिला, सेना का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत

जागरण संवाददाता, कोलकाता। सेना की पूर्वी कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने गजराज कोर के दौरे में गुरुवार को असम के धुबरी के बामुनिगांव में लचित बोरफुकन के नाम पर नए सैन्य स्टेशन की आधारशिला रखी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय द्वारा एक बयान में इसकी जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि महान अहोम कमांडर लचित बोरफुकन के नाम पर यह नया सैन्य स्टेशन साहस, नेतृत्व और लचीलेपन की अदम्य भावना का प्रतीक है जो एक पुनरुत्थानशील असम की विरासत को परिभाषित करता है। इस सैन्य स्टेशन की स्थापना इस क्षेत्र में भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस दौरे में सेना कमांडर ने गजराज कोर के अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा कर आंतरिक सुरक्षा स्थिति तथा परिचालन तत्परता की समीक्षा की। साथ ही सेना द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने नए सैन्य अड्डे की स्थापना में अटूट सहयोग और समर्थन के लिए असम सरकार और नागरिक प्रशासन के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए गजराज कोर के सभी रैंकों की प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता और सामूहिक प्रयासों की भी सराहना की।