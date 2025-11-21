कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में भूकंप के झटके, 17 सेकंड तक डोली धरती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 10.10 बजे यह झटका आया । रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। 17 सेकेंड तक धरती डोली। इस भूकंप का केंद्र बांग्लादेश बताया गया है।

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप 10 KM की गहराई पर आया था।

बता दें कि भूकंप के झटके बंगाल के कई जिलों में महसूस किए गए। कोलकाता और अन्य कई जिलों में लोग दहशत के बाद घरों से बाहर निकल आए।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, अभी तक किसी भी प्रकार के हानि की खबर सामने नहीं आई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

पाकिस्तान में आया था भूकंप

गौरतलब है कि शुक्रवार तड़के सुबह पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पाकिस्तान में शुक्रवार सुबह तड़के जोरदार भूकंप के झटके लगे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार सुबह तड़के पाकिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 135 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।