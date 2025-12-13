Language
    गुजरात के कच्छ में फिर आया भूकंप, एक महीने में पांचवी बार कांपी धरती

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:29 PM (IST)
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    गुजरात के कच्छ में फिर भूकंप आया, जिससे धरती कांप उठी। यह घटना एक महीने में पांचवी बार हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। भूकंप के झटके ...और पढ़ें

    कच्छ जिले में 3.9 तीव्रता का भूकंप।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) ने बताया कि शनिवार दोपहर को गुजरात के कच्छ जिले में 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान की कोई खबर नहीं है।

    गांधीनगर स्थित ISR ने बताया कि भूकंप दोपहर 2:47 बजे रिकॉर्ड किया गया, जिसका केंद्र जिले के गढ़शिशा से 13 किमी उत्तर-उत्तर पूर्व में था। यह इस महीने कच्छ में 3 से ज्यादा तीव्रता का पांचवां भूकंप है।

    ISR की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था और बुधवार को 3.7 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया था।

    बहुत ज्यादा जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है कच्छ

    कच्छ बहुत ज्यादा जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र में कम तीव्रता के भूकंप लगातार आते रहते हैं। साल 2001 में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)