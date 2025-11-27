हिंद महासागर में आया भूकंप, ऑफ्टर शॉक का खतरा बरकरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंद महासागर में गुरुवार देर शाम 5.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। भूकंप 10km की कम गहराई पर आया, जिससे ऑफ्टर शॉक का खतरा बना हुआ है। इससे पहले दिन में, 10km की गहराई पर 6.4 मैग्नीट्यूड का एक और भूकंप आया। 4.8 मैग्नीट्यूड का एक और भूकंप इस इलाके में 10km की गहराई पर आया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कम गहरे भूकंप आम तौर पर ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम गहरे भूकंपों से आने वाली सीस्मिक तरंगों को सतह तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे जमीन ज्यादा हिलती है और स्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान हो सकता है और ज्यादा मौतें हो सकती हैं।

इससे पहले 26 दिसंबर, 2004 को 07:58:53 पर, 9.2-9.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में आचेह के पश्चिमी तट पर था। समुद्र के नीचे का यह मेगाथ्रस्ट भूकंप, जिसे साइंटिफिक कम्युनिटी सुमात्रा-अंडमान भूकंप के नाम से जानती है, बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच फॉल्ट के साथ एक दरार के कारण आया था, और कुछ इलाकों में इसकी मर्काली इंटेंसिटी IX तक पहुंच गई थी।

इस भूकंप से 30 m (100 ft) ऊंची लहरों वाली एक बड़ी सुनामी आई, जिसे बॉक्सिंग डे की छुट्टी के बाद बॉक्सिंग डे सुनामी या एशियन सुनामी के नाम से जाना जाता है, जिसने हिंद महासागर के आसपास के तटों पर बसे समुदायों को तबाह कर दिया, जिससे 14 देशों में, खासकर आचेह (इंडोनेशिया), श्रीलंका, तमिलनाडु (भारत), और खाओ लाक (थाईलैंड) में लगभग 227,898 लोग मारे गए।

इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि इन और आस-पास के दूसरे देशों के तटीय इलाकों में रहने की हालत और काम-धंधे में बहुत ज़्यादा रुकावट आई। यह इतिहास की सबसे खतरनाक सुनामी, 21वीं सदी की सबसे खतरनाक कुदरती आफत और दर्ज इतिहास की सबसे खतरनाक कुदरती आफतों में से एक है।