सुबह-सुबह भूकंप के झटकों से कांपी धरती, भारत से लेकर पाकिस्तान तक लगे झटके

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के असम में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सुबह-सुबह धरती डोली है। रिएक्टल पैमाने पर असम में आए भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई। वहीं पाकिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टल स्केल पर 3.5 मापी गई। हालांकि, दोनों ही जगहों पर किसी तरह के हताहत या नुकसान की खबर नहीं है।

असम में भूकंप नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, शनिवार सुबह असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम में आए भूकंप की तीव्रता 2.7 थी। एनसीएस के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार दोपहर 3:29:57 बजे आया और इसका केंद्र 24.84 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93.20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। भूकंप का केंद्र असम के कछार जिले में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। असम में भूकंप से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

पाकिस्तान में 3.5 तीव्रता का भूकंप राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार पाकिस्तान में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। पाकिस्तान में यह भूकंप सुबह 5 बजकर 4 मिनट पर आया। भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इससे पहले शुक्रवार को भी पाकिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था।