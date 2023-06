Earthquake in Arunachal: अरुणाचल प्रदेश में भूकंप से हिली धरती, पढ़ें रिक्टर स्केल पर कितनी रही तीव्रता

पश्चिम कामेंग, एजेंसी। Earthquake in Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप पश्चिम कामेंग जिले में सुबह 6 बजकर 34 मिनट के करीब आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 रही और यह 33 किलोमीटर की गहराई में आया था।

भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। पश्चिम कामेंग जिले के आस पास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

Earthquake of Magnitude:3.2, Occurred on 11-06-2023, 06:34:58 IST, Lat: 27.02 & Long: 92.57, Depth: 33 Km ,Location: West Kameng, Arunachal Pradesh for more information Download the BhooKamp App https://t.co/P5DiQecPwa @ndmaindia @Indiametdept @KirenRijiju @Dr_Mishra1966 pic.twitter.com/9uQyFNXldE