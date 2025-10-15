क्या दोस्त ने ही किया दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ रेप? पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। दुर्गापुर दुष्कर्म केस में आखिरकार मंगलवार की रात नामजद आरोपित वासिफ अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह अब तक इस मामले में सभी छह आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

मंगलवार को पीड़ित छात्रा का गुप्त बयान अस्पताल में ही विशेष व्यवस्था में दर्ज किया गया था। उसके बाद ही आरोपित सहपाठी वासिफ को गिरफ्तार किया, जो एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है और मालदा का निवासी है।

कॉलेज के बाहर ले जाकर छात्रा से हुई छेड़छाड़

सूत्रों के अनुसार छात्रा ने बयान दिया है कि सहपाठी कॉलेज के बाहर छात्रा को ले जाकर छेड़छाड़ किया था, जिसके बाद तीन युवक पहुंचे, उसमें से एक ने दुष्कर्म किया। फिर दो युवक पहुंचे और छात्र छात्रा का मोबाइल वापस करने के लिए तीन हजार रुपए की मांग की थी, यहां तक कि उसके ही फोन से कॉल कर छात्र को बुलाया था। रुपया न देने पर मोबाइल लेकर चले गए थे।