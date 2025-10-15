क्या दोस्त ने ही किया दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ रेप? पुलिस ने किया गिरफ्तार
दुर्गापुर दुष्कर्म मामले में नामजद आरोपी वासिफ अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे सभी छह आरोपी हिरासत में हैं। पीड़िता ने बयान दिया कि वासिफ ने कॉलेज के बाहर छेड़छाड़ की, जिसके बाद दुष्कर्म हुआ। पीड़िता के पिता ने पहले से ही वासिफ पर आरोप लगाए थे और सीबीआई जांच की मांग की है। वासिफ को अदालत में पेश किया गया है, और पुलिस ने रिमांड की अर्जी दी है।
जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। दुर्गापुर दुष्कर्म केस में आखिरकार मंगलवार की रात नामजद आरोपित वासिफ अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह अब तक इस मामले में सभी छह आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
मंगलवार को पीड़ित छात्रा का गुप्त बयान अस्पताल में ही विशेष व्यवस्था में दर्ज किया गया था। उसके बाद ही आरोपित सहपाठी वासिफ को गिरफ्तार किया, जो एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है और मालदा का निवासी है।
कॉलेज के बाहर ले जाकर छात्रा से हुई छेड़छाड़
सूत्रों के अनुसार छात्रा ने बयान दिया है कि सहपाठी कॉलेज के बाहर छात्रा को ले जाकर छेड़छाड़ किया था, जिसके बाद तीन युवक पहुंचे, उसमें से एक ने दुष्कर्म किया। फिर दो युवक पहुंचे और छात्र छात्रा का मोबाइल वापस करने के लिए तीन हजार रुपए की मांग की थी, यहां तक कि उसके ही फोन से कॉल कर छात्र को बुलाया था। रुपया न देने पर मोबाइल लेकर चले गए थे।
पीड़िता के पिता ने पहले ही सहपाठी पर लगाए थे आरोप
हालांकि पहले दिन से पीड़िता के पिता सहपाठी पर आरोप लगा रहे थे, पिता ने नामजद आरोपित भी उसे बनाया था। पुलिस उससे चार दिनों तक पूछताछ की, उसे घटना के रिक्रिएशन स्थल पर भी ले गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पिता को पुलिस जांच पर विश्वास नहीं है, उन्होंने सीबीआइ जांच की मांग की है। आज वासिफ को दुर्गापुर अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड की अर्जी दी।
शुक्रवार की रात यह घटना हुई थी, जब छात्रा अपने सहपाठी के साथ खाने के लिए कालेज से बाहर निकली थी, जब वे जंगल के पास पहुंचे तभी तीन युवक आ धमके,कुछ समय बाद दो और युवक वहां पहुंचे। जिसके बाद सहपाठी फरार हो गया।
