    'मैं उनके चरणों में सिर झुकाऊंगा, मुझे माफ करें', दो दिन में ही क्यों पलटे पीड़िता के पिता? पहले बताया था बंगाल में औरंगजेब का राज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:14 PM (IST)

    दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी को 'मां' बताते हुए माफी मांगी है। पहले उन्होंने बनर्जी की टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी और बंगाल को 'औरंगजेब का राज' कहा था। अब उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन फैसला राज्य प्रशासन पर छोड़ा है। यह घटना 10 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था, और पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

    दो दिन में ही क्यों पलटे पीड़िता के पिता पहले बताया था बंगाल में औरंगजेब का राज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके लिए 'मां जैसी हैं' और अगर उन्होंने उनके बारे में कुछ भी गलत कहा हो तो वह माफी मांगते हैं।

    उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी मेरे लिए मां जैसी हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ करें। मैं बार-बार उनके चरणों में सिर झुकाऊंगा, लेकिन उनसे यही गुजारिश है कि मेरी बेटी को न्याय दिलाएं।"

    दो दिन पहले पिता ने जताई थी नाराजगी

    इससे दो दिन पहले सोमवार को पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी की उस टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। पिता ने कहा था, "अब बंगाल में औरंगजेब का राज लग रहा है। में अपनी बेटी को ओडिशा वापस ले जाना चाहता हूं। उसकी जिंदगी पहले है, करियर बाद में।"

    बुधवार को पिता ने कहा कि जैसे ही डॉक्टर को फिट घोषित करेंगे, वह उसे घर ले जाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं लगातार CBI जांच की मांग कर रहा हूं। मुझे लगता है यह बेहतर होगा, लेकिन यह फैसला राज्य प्रशासन को करना है।"

    कब की है घटना?

    गौरतलब है कि यह घटना 10 अक्टूबर की है, जब मेडिकल कॉलेज की दूसरी वर्ष की छात्रा अपने एक दोस्त के साथ खाना लाने बाहर गई थी। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें वह दोस्त भी शामिल है। इस मामले ने पूरे राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है।

