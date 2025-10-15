'मैं उनके चरणों में सिर झुकाऊंगा, मुझे माफ करें', दो दिन में ही क्यों पलटे पीड़िता के पिता? पहले बताया था बंगाल में औरंगजेब का राज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके लिए 'मां जैसी हैं' और अगर उन्होंने उनके बारे में कुछ भी गलत कहा हो तो वह माफी मांगते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी मेरे लिए मां जैसी हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ करें। मैं बार-बार उनके चरणों में सिर झुकाऊंगा, लेकिन उनसे यही गुजारिश है कि मेरी बेटी को न्याय दिलाएं।" दो दिन पहले पिता ने जताई थी नाराजगी इससे दो दिन पहले सोमवार को पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी की उस टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। पिता ने कहा था, "अब बंगाल में औरंगजेब का राज लग रहा है। में अपनी बेटी को ओडिशा वापस ले जाना चाहता हूं। उसकी जिंदगी पहले है, करियर बाद में।"

बुधवार को पिता ने कहा कि जैसे ही डॉक्टर को फिट घोषित करेंगे, वह उसे घर ले जाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं लगातार CBI जांच की मांग कर रहा हूं। मुझे लगता है यह बेहतर होगा, लेकिन यह फैसला राज्य प्रशासन को करना है।"