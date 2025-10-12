दुर्गापुर गैंगरेप: भाजपा-कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी, बैकफुट पर ममता सरकार
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने राज्य में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना के विरोध में भाजपा और कांग्रेस ने अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन किए और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। वाम दलों ने भी राज्य सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस ने अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की।
बीजेपी समर्थकों ने आसनसोल थाने तक मार्च निकाला और थाने के बाहर धरना दिया। वहीं, कांग्रेस और वाम दलों ने भी इस घटना को लेकर राज्य सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। पूर्व बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने उस अस्पताल का दौरा किया जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी।
कांग्रेस और बीजेपी ने किया तगड़ा विरोध प्रदर्शन
इसके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर के बाहर भी प्रदर्शन किया, जो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। उधर, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचीं और अधिकारियों से मिलने की मांग की ताकि वे घटना की स्थिति और पीड़िता की हालत जान सकें।
वाम मोर्चा अध्यक्ष बिमान बोस ने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में न्याय में देरी न हो और जांच पूरी पारदर्शिता से की जाए।
डॉक्टर्स ने दिखाई एकजुटता
इसी के साथ, 'अभया मंच' जो 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद बना था और सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य भी दुर्गापुर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर एकजुटता और समर्थन जताया।
