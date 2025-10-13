'कड़ी कार्रवाई जरुरी', बंगाल में MBBS छात्रा से दुष्कर्म मामले में बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस 

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर चिंता व्यक्त की और इस घटना को बेहद चौंकाने वाला करार दिया।

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बोस ने कहा कि उन्होंने पहले ही घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मांग ली है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।