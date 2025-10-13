'कड़ी कार्रवाई जरुरी', बंगाल में MBBS छात्रा से दुष्कर्म मामले में बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे चौंकाने वाला बताते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्यपाल ने घटना की विस्तृत जानकारी मांगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही पीड़िता से मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर चिंता व्यक्त की और इस घटना को बेहद चौंकाने वाला करार दिया।
उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बोस ने कहा कि उन्होंने पहले ही घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मांग ली है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्यपाल ने दुष्कर्म कांड पर जताई चिंता
दुर्गापुर में दौरे से पहले हावड़ा स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
इस कृत्य को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य की कानून-व्यवस्था पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले मैं पीडि़ता से मिलूंगा।
