दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला, कलकत्ता हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर
दुर्गापुर में एक आदिवासी मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति मांगी है, जबकि कॉलेज प्रबंधन ने परिसर से भीड़ हटाने की अपील की है क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं। न्यायमूर्ति शंपा दत्त (पाल) की पीठ में सुनवाई होगी। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के पश्चिम बर्द्धमान जिले के दुर्गापुर में एक आदिवासी मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में दो समानांतर याचिकाएं दायर की गई हैं।
एक ओर, भाजपा की बंगाल इकाई ने 19 अक्टूबर तक निजी मेडिकल कालेज के पास अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए एक याचिका दायर की है। दूसरी ओर, उक्त निजी मेडिकल कालेज के प्रबंधन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कालेज परिसर के सामने लोगों की भीड़ को हटाने की मांग की है, क्योंकि वहां परीक्षाएं चल रही हैं।
हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर
दोनों याचिकाएं न्यायमूर्ति शंपा दत्त (पाल) की एकल पीठ में दायर की गई हैं। मामले की सुनवाई जल्द में होने की संभावना है। दलित मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के सिलसिले में कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।