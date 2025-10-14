दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला, कलकत्ता हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के पश्चिम बर्द्धमान जिले के दुर्गापुर में एक आदिवासी मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में दो समानांतर याचिकाएं दायर की गई हैं।

एक ओर, भाजपा की बंगाल इकाई ने 19 अक्टूबर तक निजी मेडिकल कालेज के पास अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए एक याचिका दायर की है। दूसरी ओर, उक्त निजी मेडिकल कालेज के प्रबंधन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कालेज परिसर के सामने लोगों की भीड़ को हटाने की मांग की है, क्योंकि वहां परीक्षाएं चल रही हैं।