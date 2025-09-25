Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाला दुर्गा पूजा पंडाल हटाया गया, प्रशासन के दबाव में लिया फैसला

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:45 PM (IST)

    बंगाल में प्रशासन के दबाव में एक पूजा आयोजक को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा मंडप को बीच में ही खोलना पड़ा है। पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखने को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई थी। यह मामला दक्षिण 24 परगना के सागरद्वीप स्थित चकफुलदुबी बाजार की सार्वजनिन दुर्गोत्सव समिति की है। आयोजन समिति नाराज सरकारी अनुदान लौटाने का फैसला लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाला दुर्गा पूजा पंडाल हटाया गया (फोटो- एक्स)

     राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में प्रशासन के दबाव में एक पूजा आयोजक को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा मंडप को बीच में ही खोलना पड़ा है। पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखने को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समिति ने सरकारी अनुदान लौटाने का लिया फैसला

    यह मामला दक्षिण 24 परगना के सागरद्वीप स्थित चकफुलदुबी बाजार की सार्वजनिन दुर्गोत्सव समिति की है। इस घटनाक्रम के बाद नाराज उक्त पूजा समिति ने राज्य सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा के लिए मिलने वाला वार्षिक सरकारी अनुदान वापस करने का फैसला किया है।

    राज्य सरकार की तरफ से इस बार राज्यभर की प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को 1.10 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई है। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि प्रशासन यह तय नहीं कर सकता कि दुर्गा पंडाल की थीम क्या होगी।

    ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक

    ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक है। इसका विरोध करने वाले प्रशासन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। थाने से बार-बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

    तृणमूल मंत्री ने कहा- बेवजह झूठे आरोप लगा रही भाजपा स्थानीय तृणमूल विधायक व मंत्री बंकिम हाजरा ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हर जगह झूठा प्रचार हो रहा है।

    उन्होंने दावा किया कि इस पूजा समिति में शामिल लोग भाजपा से जुड़े हैं। वे अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बेवजह सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

    कोलकाता में भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना है पंडाल

    उत्तर कोलकाता की प्रसिद्ध संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा समिति ने भी इस बार ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही अपना पंडाल बनाया है, जिसके आयोजक भाजपा पार्षद सजल घोष हैं।

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को इस पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे। सजल घोष भी आरोप लगा चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर थीम को लेकर प्रशासन ने कई बार उनकी पूजा समित पर दबाव डाला है।