बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाला दुर्गा पूजा पंडाल हटाया गया, प्रशासन के दबाव में लिया फैसला

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में प्रशासन के दबाव में एक पूजा आयोजक को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा मंडप को बीच में ही खोलना पड़ा है। पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखने को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई थी।

समिति ने सरकारी अनुदान लौटाने का लिया फैसला यह मामला दक्षिण 24 परगना के सागरद्वीप स्थित चकफुलदुबी बाजार की सार्वजनिन दुर्गोत्सव समिति की है। इस घटनाक्रम के बाद नाराज उक्त पूजा समिति ने राज्य सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा के लिए मिलने वाला वार्षिक सरकारी अनुदान वापस करने का फैसला किया है।

राज्य सरकार की तरफ से इस बार राज्यभर की प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को 1.10 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई है। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि प्रशासन यह तय नहीं कर सकता कि दुर्गा पंडाल की थीम क्या होगी।

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक है। इसका विरोध करने वाले प्रशासन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। थाने से बार-बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया।