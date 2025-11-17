इंदौर और भोपाल में कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह 9 बजे से होंगे शुरू
भोपाल और इंदौर में अत्यधिक ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार, पहली से आठवीं तक की कक्षाएं अब सुबह 8.30 बजे के बाद लगेंगी। यह नियम सरकारी और निजी, सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा। यह फैसला ठंड के प्रकोप को देखते हुए लिया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कड़ाके की ठंड के चलते राजधानी भोपाल और इंदौर में स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक, अब पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूल सुबह 8.30 बजे के बाद खुलेंगे।
यह आदेश सरकारी, प्राइवेट, केंद्रीय, जवाहर नवोदय, सीबीएसई, आईसीएससी सभी स्कूलों पर लागू होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश कडाके की ठंड को देखते हुए जारी किया है। साथ ही इस आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
6 डिग्री के आसपास पहुंचा तापमान
इंदौर जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से आमजन हालाकान हैं। तापमान 6 डिग्री के करीब पहुुंच रहा है, ऐसे में सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी परेशानी होती है। अब जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूल सुबह 9 बजे बाद ही शुरू हो सकेंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूलों का समय बदलने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए है। मंगलवार से स्कूलों में आदेश लागू होंगे।
ठंड में बढ़ी बच्चों की परेशानी
नवंबर में लगातार कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं आने वाले समय में तापमान में गिरावट और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए सुबह 7 बजे स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड से परेशान होना पड़ता है। बच्चों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूलों का समय बदलने के निर्देश दिए है। सुबह की शिफ्ट में संचालित होने वाले स्कूलों का समय दो घंटे बढ़ाया जा रहा है।
