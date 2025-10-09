Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तोड़फोड़, गाली-गलौज और घरेलू हिंसा..., शराबी पत्नी से परेशान पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:06 PM (IST)

    कोलकाता में एक पति ने अपनी शराबी पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी शराब के नशे में घर में हंगामा करती है, तोड़फोड़ करती है और पति को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती है। परिवार में शराब की वजह से समस्याएँ बढ़ गई हैं। पुलिस ने पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शराबी पत्नी से परेशान पति पहुंचा थाने। जागरण फोटो

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। आम तौर पर थाने में महिलाएं अपने शराबी पति के खिलाफ गाली-गलौज और घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज कराती हैं। पुलिस उन मामलों में कार्रवाई भी करती है, लेकिन कोलकाता में ‘शराबी पत्नी’ के हंगामे से परेशान पति को थाने की शरण लेनी पड़ी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शराब के नशे में पत्नी द्वारा घर में पूरी रात तोडफ़ोड़ करने की घटना के बाद आहत पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना सर्वेपार्क थाना क्षेत्र के संतोषपुर इलाके की है।

    शराबी पत्नी के खिलाफ पति ने डार्क कि शिकायत

    पति ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी पत्नी शराब के नशे में घर में हंगामा करती है। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करती है। पीडि़त व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी मां, पत्नी और बहन के साथ रहता है। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसका तीन साल का एक बच्चा भी है, लेकिन उसकी पत्नी के अत्यधिक शराब पीने की आदत से परिवार में समस्याएं पैदा हो गई हैं। जब भी वह शराब पीती है, घर में हंगामा शुरू कर देती है। वह उसके साथ गाली-गलौज भी करती है। गत दिनों उसकी पत्नी ने सुबह से ही शराब पीना शुरू कर दिया था। परिवार के सदस्यों ने उसे मना किया था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी।

    रात में शराब पीकर शुरू किया ड्रामा

    रात 11 बजे के बाद उसने घर में हंगामा करना शुरू कर दिया। उसने घर में तोडफ़ोड़ शुरू कर दी। घर के अंदर शीशे के सभी बर्तन और कई अन्य चीजें दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर फेंक दी। मां उत्पात देखकर बच्चा भी बीमार पड़ गया। जब घर के मालिक ने विरोध किया, तो उसने उसके साथ मारपीट भी की। पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।