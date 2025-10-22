Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    MP News: सागर-दमोह मार्ग पर कलेक्टर के वाहन के सामने शराबियों का हंगामा, मौके पर बुलानी पड़ी पुलिस

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:19 PM (IST)

    सागर-दमोह मार्ग पर कलेक्टर संदीप जीआर के वाहन के सामने शराबियों ने हंगामा किया, जिससे एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। कलेक्टर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ गोशाला से लौट रहे थे, जब यह घटना हुई। पुलिस ने बताया कि युवक बंडा क्षेत्र के निवासी हैं और शराब के नशे में थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    सागर-दमोह मार्ग पर कलेक्टर की गाड़ी के आगे शराबीयों का हंगामा (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सागर-दमोह मार्ग पर परसोरिया में बुधवार को कलेक्टर संदीप जीआर के वाहन के आगे कुछ लोगों ने हंगामा किया। इसमें युवक घायल था। उसके सिर से खून निकल रहा था। इस घटनाक्रम के तत्काल बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां घायल को अस्पताल भेजा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर बुधवार को पड़रिया स्थित गोशाला में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ गो पूजन करने गए थे। वापसी के वक्त मंत्री का काफिला आगे थे। इसे भी शराबी युवकों ने रोकना चाहा, लेकिन मंत्री वहां से निकल गए।

    कलेक्टर ने रोकी गाड़ी

    वहीं मंत्री वाहनों के पीछे कलेक्टर कलेक्टर संदीप जीआर का वाहन आ रहा था। जब उनका वाहन परसोरिया पहुंचा तो घायल व्यक्ति उनकी कार के सामने आ गया। व्यक्ति को जख्मी देख कलेक्टर ने वाहन रोका। उस व्यक्ति को चोट के निशान थे। इसी बीच अन्य दो युवक भी आ गए जो नशे में थे।

    यह कलेक्टर से देर तक बहस करते रहे। इसकी खबर लगते ही तत्काल पुलिस पहुंची। इसके बाद कलेक्टर अपने वाहन को निकालकर सागर आ गए। वहीं पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह युवक बंडा क्षेत्र के निवासी हैं। जो गढ़ाकोटा में एक तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आ रहे थे। इसी बीच उन्होंने शराब पी। इस बीच परसोरिया में तीनों साथियों में विवाद हो गया। इसके चलते एक से मारपीट की। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा। वहीं मामले की जांच शुरू की।  