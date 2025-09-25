Language
    शराब के नशे में युवक-युवती ने वंदे भारत ट्रेन में जमकर मचाया उत्पात, आरपीएफ जवानों को दिखाए 500-500 के नोट

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:53 PM (IST)
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:53 PM (IST)

    हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस में नशे में धुत युवक-युवती ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने स्टाफ और यात्रियों से अभद्र व्यवहार किया जिसके बाद आरपीएफ ने उन्हें ट्रेन से उतारा। स्टेशन पर भी उन्होंने हंगामा किया और पुलिसकर्मियों को रिश्वत देने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की।

    नशे में धुत कपल का वंदे भारत ट्रेन में हंगामा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति स्टेशन जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में गत मंगलवार को शराब के नशे में धुत युवक-युवती ने जमकर हंगामा मचाया। दोनों ने ट्रेन में मौजूद ऑनबोर्डिंग स्टाफ के साथ ही सहयात्रियों के साथ ही अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद कंट्रोल से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ के जवानों ने युवक-युवती को ट्रेन से उतार लिया।

    स्टेशन पर भी दोनों के तेवर कम नहीं हुए, बल्कि युवती ने अपने पर्स से 500-500 रुपये के नोट निकालकर आरपीएफ के जवानों को दिखाए और अपशब्द कहे। इसके बाद दोनों को थाने लाकर मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री बबलू और नेहा शुक्ला हजरत निजामुद्दीन स्टेशन सी-2 कोच की सीट नंबर 50 व 51 पर सवार हुए। वे नशे में धुत थे।

    समझाने पर स्टाफ के साथ किया झगड़ा

    ट्रेन जैसे ही सफर में आगे बढ़ी, तो दोनों ने कोच में शराब के नशे में हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे ट्रेन में बैठे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब उन्हें ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने समझाने की कोशिश की, तो दोनों ने स्टाफ से भी झगड़ा शुरू कर दिया।

    प्लेटफॉर्म पर किया हंगामा

    ट्रेन जैसे ही आगरा से निकली तो इसकी शिकायत कंट्रोल को मैसेज के माध्यम से की गई। ट्रेन जब ग्वालियर स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ के जवानों ने दोनों को ट्रेन से बाहर निकाला। जब आरपीएफ ने नशे में धुत युवक-युवती को ट्रेन से उतारा तो दोनों प्लेटफॉर्म पर भी हंगामा करने लगे।

    युवक-युवती पर किया गया मामला दर्ज

    प्लेटफॉर्म पर आने-जाने वाले यात्रियों से सिगरेट की मांग करने लगे। ऐसे में आरपीएफ के जवान युवक-युवती को लेकर थाने आए। पूछताछ में दोनों स्वयं को पति-पत्नी बता रहे थे और उन्होंने अपना निवास भोपाल बताया।

    आरपीएफ टीआई मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि कंट्रोल से मिले मैसेज के बाद वंदे भारत से नशे में धुत युवक-युवती को उतारा गया और उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस से ही अभद्रता करने लगे। दोनों युवक-युवती पर ही मामला दर्ज किया गया है।

