कर्नाटक में गाड़ी चेकिंग के दौरान नशे में धुत ऑटो चालक ने खुद को लगा ली आग, देखती रह गई पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में शनिवार रात एक चालक शराब पीकर ऑटो चलाते पकड़ा गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर ऑटो चालक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। इसके बाद ऑटो चालक को भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी खतरे में बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, यह घटना कर्नाटक के चित्रदुर्ग में महात्मा गांधी सर्किल पर उस समय हुई जब पुलिस ने कथित तौर पर निरीक्षण के दौरान थिप्पेस्वामी की गाड़ी जब्त कर ली। इसके बाद जब पुलिस ने उससे breathalyzer टेस्ट कराने को कहा तो वह भड़क गया और पुलिस के सामने ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान वह करीब 70 प्रतिशत तक जल गया।

क्या बोली पुलिस वहीं, इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर ने शुरू में जमीन पर पेट्रोल डालने का इरादा किया था। लेकिन उसके हाथ में पेट्रोल की एक बोतल थी और कुछ पेट्रोल उसकी टी-शर्ट पर गिर गया था, आग उसके कपड़ों तक फैल गई। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, ऑटो ड्राइवर लगभग 70 प्रतिशत जल गया है और उसकी हालत गंभीर है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ऑटो चालक को पकड़ने के बाद उससे शराब पीकर गाड़ी चलाने के बारे में पूछताछ करते हुए दिखाई दे रही है, और उसे चेतावनी दे रही है कि इससे दुर्घटना हो सकती है। थिप्पेस्वामी को यह स्वीकार करते हुए सुना जा सकता है कि उसने शराब पी रखी थी और पुलिस पर उसका कॉलर पकड़ने का आरोप लगा रहा है।