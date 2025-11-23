Language
    कर्नाटक में गाड़ी चेकिंग के दौरान नशे में धुत ऑटो चालक ने खुद को लगा ली आग, देखती रह गई पुलिस

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:57 AM (IST)

    कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक ऑटो चालक ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर खुद को आग लगा ली। पुलिस ने उसे ब्रेथलाइजर टेस्ट के लिए रोका था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। वह लगभग 70% तक जल गया है और उसकी हालत गंभीर है। 

    गाड़ी चेकिंग के दौरान नशे में धुत ऑटो चालक ने खुद को लगा ली आग (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में शनिवार रात एक चालक शराब पीकर ऑटो चलाते पकड़ा गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर ऑटो चालक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। इसके बाद ऑटो चालक को भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी खतरे में बनी हुई है।

    दरअसल, यह घटना कर्नाटक के चित्रदुर्ग में महात्मा गांधी सर्किल पर उस समय हुई जब पुलिस ने कथित तौर पर निरीक्षण के दौरान थिप्पेस्वामी की गाड़ी जब्त कर ली। इसके बाद जब पुलिस ने उससे breathalyzer टेस्ट कराने को कहा तो वह भड़क गया और पुलिस के सामने ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान वह करीब 70 प्रतिशत तक जल गया।

    क्या बोली पुलिस

    वहीं, इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर ने शुरू में जमीन पर पेट्रोल डालने का इरादा किया था। लेकिन उसके हाथ में पेट्रोल की एक बोतल थी और कुछ पेट्रोल उसकी टी-शर्ट पर गिर गया था, आग उसके कपड़ों तक फैल गई। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, ऑटो ड्राइवर लगभग 70 प्रतिशत जल गया है और उसकी हालत गंभीर है।

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ऑटो चालक को पकड़ने के बाद उससे शराब पीकर गाड़ी चलाने के बारे में पूछताछ करते हुए दिखाई दे रही है, और उसे चेतावनी दे रही है कि इससे दुर्घटना हो सकती है। थिप्पेस्वामी को यह स्वीकार करते हुए सुना जा सकता है कि उसने शराब पी रखी थी और पुलिस पर उसका कॉलर पकड़ने का आरोप लगा रहा है।

    फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ आत्महत्या का प्रयास करने और एक लोक सेवक को सरकारी कर्तव्य निभाने से रोकने या मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है।