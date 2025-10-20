Language
    दीवाली पर DRI की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 4.82 करोड़ के बैन पटाखे जब्त; एक गिरफ्तार

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:22 PM (IST)

    दीवाली के मौके पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने "ऑपरेशन फायर ट्रेल" चलाकर 4.82 करोड़ रुपये के चीनी पटाखे जब्त किए। मुंबई में न्हावा शेवा बंदरगाह पर एक कंटेनर को रोका गया, जिसमें कपड़ों के पीछे पटाखे छिपे थे। इस मामले में गुजरात के वेरावल से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। भारत में पटाखों का आयात प्रतिबंधित है, जिसके लिए डीजीएफटी और पीईएसओ से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

    डीआरआई का 'ऑपरेशन फायर ट्रेल'। इमेज सोर्स- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआरआई ने "ऑपरेशन फायर ट्रेल" नाम से एक खुफिया अभियान चलाकर 4.82 करोड़ रुपये मूल्य के चीनी पटाखे जब्त किए हैं। मुंबई कि क्षेत्रीय इकाई द्वारा चलाए गये अभियान में इस तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है।

    खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई अधिकारियों ने न्हावा शेवा बंदरगाह पर एक 40 फुट के कंटेनर को रोका, जिसमें "लेगिंग्स" होने कि बात कही गयी।

    डीआरआई का 'ऑपरेशन फायर ट्रेल'

    ये जहाज चीन से आया था और गुजरात के अंकलेश्वर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) जा रहा था।टेनर में कपड़ों की एक ऊपरी परत के पीछे 46,640 पटाखे और एनी प्रतिबंधित समान मिले। पूरी खेप को तुरंत जब्त कर लिया गया।

    छानबीन के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए जिनसे इस गिरोह की कार्यप्रणाली का पता चला। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले से जुड़े एक प्रमुख संदिग्ध को गुजरात के वेरावल से गिरफ्तार कर लिया गया।

    मुंबई में एक संदिग्ध गिरफ्तार

    अधिकारियों ने पुष्टि की कि विदेश व्यापार नीति के तहत भारत में पटाखों का आयात बैन है, जिसके लिए विस्फोटक नियम 2008 के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) दोनों संसथान से पहले वैध लाइसेंस लेना पड़ता है।