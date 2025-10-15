DRDO का कमाल, 32000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी पैराशूट का सफल परीक्षण; जल्द होगा सेना के हवाले

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने बुधवार को बताया कि उसने एक स्वदेशी सैन्य कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 32 हजार फीट की ऊंचाई पर किया गया, जो अब तक एक अहम रिकॉर्ड है।

इस सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों में जल्द ही स्वदेशी पैराशूट सिस्टम के शामिल होने का रास्ता खुल गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, MCPS फिलहाल भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाला एकमात्र परिचालन पैराशूट सिस्टम है।

यह अब 25 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर भी उपयोग किया जा सकेगा, जो ऊंचे और कठिन इलाकों में तैनाती के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इस पैराशूट सिस्टम को DRDO की दो प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है।