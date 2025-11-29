Language
    शादी के 24 घंटे बाद दूल्हे की मौत, DRDO में वैज्ञानिक थे आदित्य वर्मा; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही पुलिस

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:19 AM (IST)

     डीआरडीओ के वैज्ञानिक आदित्य वर्मा अपनी शादी के दो दिन बाद ही राजस्थान के अलवर स्थित अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मैसूर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के संयुक्त निदेशक आदित्य वर्मा की 25 नवंबर को शादी हुई थी। 27 नवंबर की सुबह वह अपने घर के शौचालय में बेहोश पाए गए।  

    रक्षा अनुसंधान निकाय डीआरडीओ के वैज्ञानिक राजस्थान स्थित अपने घर में मृत पाए गए (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, जयपुर। डीआरडीओ के वैज्ञानिक आदित्य वर्मा अपनी शादी के दो दिन बाद ही राजस्थान के अलवर स्थित अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    मैसूर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के संयुक्त निदेशक आदित्य वर्मा की 25 नवंबर को शादी हुई थी। 27 नवंबर की सुबह वह अपने घर के शौचालय में बेहोश पाए गए।

    परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित डीआरडीओ की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला में काम करता था, जहां वह दो महीने पहले ही शामिल हुआ था।

    परिवार का कहना है कि आदित्य 27 नवंबर को सुबह करीब 5.30 बजे शौचालय गया था, जब वह सुबह 6 बजे तक बाहर नहीं आया तो उसकी मां ने उसके पिता को फोन किया। परिवार ने बताया कि उन्होंने दरवाजा तोड़ा और आदित्य को बाथरूम में बेहोश पाया और उसे अस्पताल ले गए, यहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।

    अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम टीम में शामिल मेडिकल ज्यूरिस्ट प्रेम सैनी ने एनडीटीवी को बताया कि जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक यह कहना संभव नहीं है कि मौत का कारण क्या था।