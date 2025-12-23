SIR के बाद 3 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, मध्य प्रदेश में कटेंगे 42 लाख नाम; अन्य राज्यों का क्या हाल?
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची के दूसरे चरण के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) में चुनाव आयोग ने मंगलवार को तीन और राज्यों की मसौदा सूची जारी कर दी है। जिसमें कुल 92.54 लाख मृत, स्थानांतरित और दोहरे मतदाता पाए गए है, इनमें सबसे अधिक 42.72 लाख अकेले मध्य प्रदेश में मिले है।
हालांकि इनमें प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो तीनों राज्यों में मृत, स्थानांतिरत व दोहरे मतदाताओं का सर्वाधिक प्रतिशत छत्तीसगढ़ में मिला है, जहां कुल 2.12 लाख मतदाताओं में से तीन प्रतिशत मृत, नौ प्रतिशत स्थानांतरित व एक प्रतिशत दोहरे मतदाता पाए गए है। जबकि 87 प्रतिशत ने अपने गणना फार्म जमा कराए है।
जारी हुए आंकड़े
चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के कुल 5.74 करोड़ मतदाताओं में से 1.47 प्रतिशत मृत ( 8.46 लाख), 5.49 प्रतिशत स्थानांतरित ( 31.51 लाख) और 0.48 प्रतिशत ( 2.77 लाख) दोहरे मतदाता पाए गए है, जबकि 92.55 प्रतिशत ( 5.31 करोड़) ने गणना फार्म जमा कराए है।
वहीं केरल में कुल 2.78 करोड़ मतदाताओं में से 2.33 प्रतिशत मृत (6.49 लाख), 5.25 प्रतिशत स्थानांतरित (14.61 लाख) व 0.49 प्रतिशतदोहरे ( 1.36 लाख) मतदाता पाए गए है, जबकि 91.35 प्रतिशत यानी 2.54 करोड़ मतदाताओं ने गणना फार्म भरे है। आयोग ने इसके साथ ही मसौदा सूची और मृत व स्थानांतरित मतदाताओं की सूची को राजनीतिक दलों से भी साझा किया गया है। साथ ही गड़बडि़यों को दावे-आपत्तियों के जरिए संज्ञान में लाने को कहा है।
आयोग ने राजनीतिक दलों को ये दावे-आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए वह सहयोग करें। आयोग के मुताबिक इस दौरान स्थानांतरित मतदाताओं की सूची में बीएलओ ने उन्हें रखा है, जो उन्हें मिले नहीं या फिर गणना फार्म वापस नहीं किया। इसमें बडी संख्या में दूसरे राज्यों में मतदाता बन चुके है, या वे वहां उपस्थित नहीं पाए गए। इनमें कुछ ऐसे लोग भी है, जो किसी कारणवश मतदाता के रूप में पंजीकरण के इच्छुक नहीं थे।
किस राज्य में पाए गए कितने प्रतिशत मृत, स्थानांतरित व दोहरे मतदाता
राज्य----------------मृत-----------स्थानांतरित--------- दोहरे मतदाता
छत्तीसगढ़-------- 3.00 -------------9.00 ---------------------1.00
मध्य प्रदेश--------1.47--------------5.49----------------------0.48
केरल-------------2.33---------------5.25----------------------0.49
(नोट: यह प्रतिशत राज्यों के कुल मतदाताओं में से है)
