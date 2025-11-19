Language
    दुनियाभर में घूम कर बनाया रिकॉर्ड, 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाले डॉ. ऋषि राज कौन हैं?

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:15 AM (IST)

    डॉ. ऋषि राज, एक भारतीय डॉक्टर और साहसी यात्री हैं, जिन्होंने कम समय में दुनिया के सातों महाद्वीपों की यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया है। उनका उद्देश्य लोगों को यात्रा के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव किया और दूसरों को अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी यात्राएं कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

    डॉ. ऋषि राज की यात्रा 1994 में भारतीय रेलवे में शामिल होने के साथ शुरू हुई। 

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। देशभक्ति और ट्रैवल पर अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध लेखक डॉ. ऋषि राज, भारत के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ दुनिया के सभी सात महाद्वीपों की यात्रा करके एक ऐतिहासिक यात्रा मील का पत्थर पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

    16 नवंबर 2025 को डॉ. ऋषि राज ने राष्ट्रीय गौरव और "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना के प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगा लेकर अपनी यात्रा के सातवें महाद्वीप, अंटार्कटिका में कदम रखा है। यह उपलब्धि उन्हें भारत के भीतर इतनी व्यापक यात्रा के साथ-साथ सभी महाद्वीपों की खोज करने वाले संभवतः पहले भारतीय बनाती है।

    कब शुरू की थी यात्रा?

    डॉ. ऋषि राज की यात्रा 1994 में भारतीय रेलवे में शामिल होने के साथ शुरू हुई। शुरुआती साल में उन्होंने अधिकांश भारतीय राज्यों की यात्रा की।

    फिर 2008 में उन्होंने भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों और चार धाम की तीर्थयात्रा पूरी की। बाद में, 2012 में, कैलाश मानसरोवर की उनकी यात्रा ने वैश्विक यात्रा का एक नया अध्याय शुरू किया। पिछले 31 सालों की यह निरंतर यात्रा उन्हें आज इस ऐतिहासिक मुकाम तक ले आई है।

    उन्होंने पर्यावरण जागरूकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर देश-दुनिया से "हमारी धरती माता को बचाओ" का आह्वान करते हुए एक बैनर भी लहराया है।

    अंटार्कटिका से बोलते हुए, डॉ. ऋषि राज ने कहा, "हिमालय से अंटार्कटिका तक, मैं भारत की भावना को अपने साथ लेकर चला। यह यात्रा केवल यात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि एकता, देशभक्ति और हमारे ग्रह के प्रति ज़िम्मेदारी के बारे में है। मैं जहां भी जाता हूं, भारत मेरे साथ चलता है।"

    28 से अधिक पुस्तकें लिखी

    डीएमआरसी में अपनी पेशेवर भूमिका के अलावा, डॉ. ऋषि राज एक विपुल लेखक भी हैं, जिन्होंने इतिहास और देशभक्ति से संबंधित बच्चों के लिए कहानियों की पुस्तकों सहित 28 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने अपने चैनल "एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि" के अंतर्गत देशभक्ति और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर 600 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म भी बनाई हैं।

    डॉ. ऋषि राज अब इस उपलब्धि को भारतीय युवाओं को देशभक्ति, सतत यात्रा और जलवायु जागरूकता के प्रति प्रेरित करने के लिए समर्पित करने की योजना बना रहे हैं। वे प्रमुख रिकॉर्ड संस्थाओं के साथ मान्यता के लिए आवेदन करने की भी तैयारी कर रहे हैं।

    कौन हैं डॉ. ऋषि राज?

    डॉ. ऋषि राज डीएमआरसी के अतिरिक्त महाप्रबंधक (संचालन) हैं। वह अपनी चार पुस्तकों के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। कई प्रशंसित यात्रा और देशभक्ति पुस्तकों के लेखक हैं। वह एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि के अंतर्गत 600 से ज़्यादा लघु फिल्मों के कंटेंट निर्माता हैं।

