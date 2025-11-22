डोनल्ड ट्रंप जूनियर ने सिटी पैलेस में डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से की मुलाकात, तोहफे में मिलीं ये चीजें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर इन दिनों उदयपुर शहर में अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी में शिरकत करने पहुंचे हैं। इसी दौरान वे अपने मित्र मंटेना के साथ उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने मेवाड़ राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से शिष्टाचार भेंट की।

डॉ. मेवाड़ ने मेवाड़ी आतिथ्य परंपरा के अनुरूप ट्रंप जूनियर और मंटेना का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान मेवाड़ के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और वीर परंपराओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जूनियर महाराणा कुम्भा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे इतिहास पुरुषों के शौर्य, धर्म पालन और राष्ट्रनिष्ठा से विशेष रूप से प्रभावित दिखाई दिए।