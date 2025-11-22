Language
    डोनल्ड ट्रंप जूनियर ने सिटी पैलेस में डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से की मुलाकात, तोहफे में मिलीं ये चीजें

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:45 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बेटे, डोनल्ड ट्रंप जूनियर, उदयपुर में रामा राजू मंटेना की बेटी की शादी में शामिल होने आए। उन्होंने सिटी पैलेस में मेवाड़ राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात की। इस दौरान मेवाड़ की संस्कृति और इतिहास पर चर्चा हुई, जिससे ट्रंप जूनियर काफी प्रभावित हुए। उन्हें मेवाड़ के प्रतीक चिह्न भी भेंट किए गए।

    डॉ. लक्ष्यराज सिंह से मिलते ट्रंप जूनियर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर इन दिनों उदयपुर शहर में अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी में शिरकत करने पहुंचे हैं। इसी दौरान वे अपने मित्र मंटेना के साथ उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने मेवाड़ राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से शिष्टाचार भेंट की।

    डॉ. मेवाड़ ने मेवाड़ी आतिथ्य परंपरा के अनुरूप ट्रंप जूनियर और मंटेना का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान मेवाड़ के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और वीर परंपराओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जूनियर महाराणा कुम्भा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे इतिहास पुरुषों के शौर्य, धर्म पालन और राष्ट्रनिष्ठा से विशेष रूप से प्रभावित दिखाई दिए।

    क्या बोले जूनियर ट्रंप

    इसके अलावा, वैश्विक परिस्थितियों और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श हुआ। ट्रंप जूनियर ने मेवाड़ राजपरिवार की विरासत और उदयपुर की सांस्कृतिक धरोहर की सराहना करते हुए कहा कि यह अनुभव बेहद स्मरणीय रहेगा।

    जूनियर ट्रंप को मिले ये गिफ्ट

    डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उन्हें मेवाड़ के प्रतीक चिह्न स्मृति-स्वरूप भेंट किए। ट्रंप जूनियर ने इन उपहारों को अत्यंत विशेष और यादगार बताते हुए डॉ. मेवाड़ के आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया।

