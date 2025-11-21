Language
    उदयपुर में हाई प्रोफाइल शादी, 10 लाख किराया वाले ‘महाराजा सुइट’ में GF के साथ ठहरेंगे डोनल्ड ट्रंप के बेटे

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:30 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर उदयपुर में एक शाही शादी में शामिल होने पहुंचे रहे हैं। वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लीला पैलेस के महाराजा सुइट में ठहरेंगे, जिसका किराया 10 लाख रुपये प्रतिदिन है। होटल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    Hero Image


    अमेरिकी बिजनेसमैन के बेटे की शादी में शामिल होने उदयपुर जाएंगे ट्रंप के बेटे (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, उदयपुर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर शुक्रवार शाम उदयपुर पहुंचेंगे। वे 21 से 23 नवंबर तक होने वाले रॉयल वेडिंग समारोह में शामिल होंगे। ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिछोला झील किनारे स्थित फाइव स्टार होटल द लीला पैलेस में ठहरेंगे। शादी के मेहमानों के लिए होटल के 82 कमरे और 3 लग्जरी सुइट पूरी तरह बुक कर लिए गए हैं।

    10 लाख प्रतिदिन का ‘महाराजा सुइट’

    ट्रंप जूनियर जिस ‘महाराजा सुइट’ में ठहरेंगे, उसका एक दिन का किराया 10 लाख रुपए है। इसके साथ 7 लाख प्रतिदिन वाला रॉयल सुइट भी बुक किया गया है। इस अवधि में आम मेहमानों को होटल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 2019 में ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन ने द लीला पैलेस को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटलों में शुमार किया था। इससे पहले सलमान खान, कैटरीना कैफ और गौतम अडाणी जैसी हस्तियां भी इस सुइट में ठहर चुकी हैं।

    लग्जरी सुविधाओं से भरपूर 3585 स्क्वायर फीट सुइट

    3585 स्क्वायर फीट के इस सुइट में मास्टर बेडरूम, वॉक-इन वार्डरोब, स्टडी रूम, आलीशान लिविंग रूम, डायनिंग एरिया, किंग साइज जकूजी, प्राइवेट स्पा और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं। दीवारों और छत पर गोल्डन वर्क तथा बेडरूम व किचन में सिल्वर वर्क किया गया है। कमरों से पिछोला झील का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। मेहमानों को नाश्ते से डिनर तक इंटरनेशनल मेन्यू परोसा जाएगा।

    सुरक्षा के लिए स्पेशल कॉरिडोर, मंगवाई गई लग्जरी कारें

    होटल में ट्रंप जूनियर और अन्य मेहमानों के लिए अलग कॉरिडोर बनाया गया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और स्थानीय पुलिस तैनात हैं। होटल की गाड़ियों की जगह हरियाणा नंबर की मर्सिडीज-वेलफेयर कारें उपयोग में ली जा रही हैं।

    trump (9)

    23 नवंबर को जगमंदिर में रॉयल वेडिंग

    डोनल्ड ट्रंप जूनियर शाम 5:15 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे लीला पैलेस जाएंगे। रात 8 बजे वे जनाना महल में संगीत कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 नवंबर को पिछोला झील स्थित जगमंदिर आइलैंड पैलेस में अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी होगी।

    सूत्रों के अनुसार, शादी में ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, कृति सेनन, जैकलीन, वाणी कपूर, जाह्नवी कपूर और करण जौहर सहित कई बॉलीवुड सितारे पहुंचेंगे।

     