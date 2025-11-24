Language
    आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हैरान करने वाला मामला, US का वीजा नहीं लगने पर महिला ने दी जान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:00 AM (IST)

    आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की एक महिला डॉक्टर ने अमेरिका का वीजा न मिलने के कारण हैदराबाद में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, महिला डिप्रेशन में थी और उसके घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने वीजा आवेदन खारिज होने का जिक्र किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    US का वीजा नहीं लगने पर महिला ने दी जान। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की एक महिला डाक्टर ने अमेरिका का वीजा नहीं मिलने पर कथित तौर पर डिप्रेशन या अवसाद के कारण हैदराबाद में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली है।

    पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि यह घटना शनिवार को तब सामने आई जब महिला के परिवार के सदस्य, जो शहर के एक अन्य क्षेत्र में रहते हैं महिला के फ्लैट में पहुंचे।

    पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिवार को सौंपा गया

    उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दरवाजा तोड़कर अंदर गए और उन्हें मृत पाया। महिला की पहचान रोहिणी के तौर पर हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आशंका है कि उसने शुक्रवार रात नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया। 

    हालांकि मौत का सही कारण अभी ज्ञात नहीं है। घर से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें कहा गया था कि वह डिप्रेशन में थी और उसमें वीजा आवेदन खारिज होने का भी जिक्र है।    