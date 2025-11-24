'डिप्रेशन में हूं...' अमेरिका जाने के लिए रिजेक्ट हुआ वीजा एप्लीकेशन तो महिला डॉक्टर ने ले ली खुद की जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 38 साल की महिला डॉक्टर ने इस वजह से आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे अमेरिका वीजा नहीं मिल पा रहा था। वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से वह काफी समय से डिप्रेशन में थी। रविवार को एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने बताया कि शनिवार को नौकरानी के फोन करने के बाद डॉक्टर के परिजन उसके घर पहुंचे थे, जब कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खुला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। जहां उन्होंने महिला को मृत अवस्था में पाया।

डॉक्टर ने वीजा रिजेक्ट होने पर की आत्महत्या पुलिस ने बताया कि जब महिला डॉक्टर ने दरवाजा नहीं खोला तो नौकारनी ने उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। पोस्टमॉर्टम के बाद बॉडी परिवार वालों को सौंप दी गई है।

अधिकारी ने शुरुआती जानकारी के आधार पर कहा कि शक है कि महिला की मौत शुक्रवार रात नींद की गोलियों के ओवरडोज या खुद को इंजेक्शन लगाने से हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है। फिलहाल वे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

महिला के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जिसमें डिप्रेशन और US वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का भी जिक्र है। महिला डॉक्टर वीजा रिजेक्ट होने से डिप्रेशन में थी डॉक्टर की मां लक्ष्मी ने कहा कि उनकी बेटी US में नौकरी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन वीजा रिजेक्ट होने की वजह से वह डिप्रेस्ड हो गई थी।