    गुजरात: चलती एंबुलेंस में लगी भीषण आग, नवजात और डॉक्टर समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:26 AM (IST)

    गुजरात के अरवल्ली जिले में मोडासा के पास एक चलती एम्बुलेंस में आग लगने से नवजात शिशु, डॉक्टर सहित चार लोगों की दुखद मौत हो गई। यह घटना मोडासा-धनसुरा रोड पर हुई, जब बच्चे को अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। आग लगने का कारण अज्ञात है, पुलिस जांच कर रही है।

    एम्बुलेंस में आग लगने से एक नवजात शिशु, एक डॉक्टर और दो अन्य लोगों की जलकर मौत हो गई।  (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अरवल्ली जिले के मोडासा शहर के पास मंगलवार तड़के एक एम्बुलेंस में आग लगने से एक नवजात शिशु, एक डॉक्टर और दो अन्य लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

    पुलिस निरीक्षक डीबी वाला ने बताया कि मोडासा-धनसुरा रोड पर एम्बुलेंस में आग रात करीब एक बजे लगी, जब जन्म के बाद बीमार एक दिन के बच्चे को आगे के इलाज के लिए मोडासा स्थित एक अस्पताल से अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था।

    उन्होंने बताया कि बच्चे, उसके पिता जिग्नेश मोची (38), अहमदाबाद निवासी डॉक्टर शांतिलाल रेंतिया (30) और अरवल्ली निवासी नर्स भूरीबेन मनात (23) की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि मोची के दो रिश्तेदार, निजी एम्बुलेंस चालक और तीन अन्य लोग झुलस गए और उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    एसपी डीबी वाला ने बताया, "जिग्नेश मोची पड़ोसी महिसागर जिले के निवासी थे और उनके नवजात बच्चे का जन्म के बाद मोडासा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जब उसे दूसरे निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में किसी अज्ञात कारण से एम्बुलेंस में आग लग गई।"

