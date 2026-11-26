विजय की फिल्म 'थेरी' के स्टाइल में DMK का विरोध, पुल से लटकाया TVK विधायक का पुतला
डीएमके की छात्र विंग ने तिरुवन्नमलाई के वंदावासी में टीवीके विधायक सी. अरुण विग्नेश का पुतला पुल से लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया।
HighLights
डीएमके ने टीवीके विधायक विग्नेश का पुतला लटकाकर विरोध किया।
महिला कलेक्टर की यौन उत्पीड़न शिकायत पर गिरफ्तारी की मांग।
विरोध प्रदर्शन 'थेरी' फिल्म के मशहूर दृश्य से प्रेरित था।
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले के वंदावासी में गुरुवार को डीएमके की छात्र विंग के सदस्यों ने टीवीके विधायक सी. अरुण विग्नेश का पुतला एक पुल से लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी एक महिला जिला कलेक्टर द्वारा विधायक के खिलाफ दर्ज कराई गई यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
फिल्म थेरी के सीन की तर्ज पर किया प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने अभिनेता से नेता बने विजय की फिल्म 'थेरी' के एक मशहूर दृश्य को दोहराते हुए यह विरोध जताया, जिसमें एक दोषी को पुल से लटकता हुआ दिखाया गया है।
कार्यकर्ताओं ने कल्लाकुरिची के विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग की।
विधायक पर जिला कलेक्टर को आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप है। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुल से पुतले को हटाया।
क्या है पूरा मामला?
कल्लाकुरिची की पुलिस अधीक्षक (एसपी) आई. शहनाज को कलेक्टर द्वारा शिकायत सौंपे जाने के बाद 24 नवंबर को विधायक विग्नेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने महिला अधिकारी पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां कीं। हालांकि, विग्नेश ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है।
पुलिस ने यह मामला तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओंके तहत दर्ज किया है, जिसमें यौन उत्पीड़न, पीछा करना (स्टॉकिंग) और लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग शामिल है।
महीनों की चुप्पी के बाद दर्ज हुई शिकायत
यह शिकायत कथित तौर पर कई महीनों तक कोई कार्रवाई न होने के बाद सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, कलेक्टर ने 31 जुलाई को ही मुख्य सचिव एम. साई कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों को विधायक के व्यवहार की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्होंने 23 नवंबर को पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी।
इससे पहले, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने 15 नवंबर को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और तमिलनाडु के डीजीपी से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया था।
वहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने भी पहले टिप्पणी की थी कि वह संबंधित व्यक्ति की शिकायत के बिना केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकता।
उदयनिधि स्टालिन ने की CBI जांच की मांग
बुधवार को डीएमके नेता और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपकर विग्नेश की गिरफ्तारी और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की।
उदयनिधि ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अधिकारी की पिछली शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने मुख्य सचिव की कथित निष्क्रियता की जांच कराने और शिकायतकर्ता अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।
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