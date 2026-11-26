पीटीआई, चेन्नई। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) महेश कुमार अग्रवाल ने बुधवार को भरोसा दिलाया कि महिला जिलाधिकारी को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजकर परेशान करने के आरोपित सत्तारूढ़ टीवीके के विधायक सी. अरुल विग्नेश के खिलाफ दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ने राजनीतिक दबाव की आशंकाओं को खारिज करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने 23 नवंबर को पुलिस अधीक्षक के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व और आइजी की निगरानी में जांच की जा रही है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 24 नवंबर को मामले में किसी को संरक्षण नहीं देने की चेतावनी देते हुए तिरुप्पुर की पुलिस अधीक्षक सृष्टि सिंह को जांच अधिकारी और आइजी (प्रशासन) एन. कामिनी को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी थी।