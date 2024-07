सुप्रीम कोर्ट को लेकर DMK सांसद ने कानून मंत्री से कर दी ये मांग, दिल्ली-मुंबई समेत इन राज्यों से जुड़ा है मामला

विल्सन ने अपने पोस्ट में कहा है कि कानून मंत्री मेघवाल ने उनके ज्ञापन पर उन्हें मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया है। विल्सन ने आगे कहा कि मैं हमेशा मानता हूं कि लगातार प्रयास कभी विफल नहीं होंगे।

I met the Hon’ble Union Law Minister @arjunrammeghwal and reiterated our consistent demands on a)Establishment of Permanent Regional Benches of the Supreme Court in Chennai, Delhi,Kolkata, Mumbai and for the South, North, West and East Zones apart from a Constitution Bench at… pic.twitter.com/0gUbiUcmkj— P. Wilson (@PWilsonDMK) July 4, 2024