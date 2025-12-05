Language
    कर्नाटक: डीके शिवकुमार ने 'कार्टियर वॉच' पर सफाई दी, भाजपा नेता पर किया पलटवार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:58 PM (IST)

    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा नेता चलवाडी नारायणस्वामी के 'कार्टियर' घड़ी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने लोकायुक्त को दिए हलफ ...और पढ़ें

    डीके शिवकुमार ने दी 'कार्टियर' घड़ी पर सफाई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता चलवाडी नारायणस्वामी पर पलटवार करते हुए लोकायुक्त को सौंपे गए हलफनामे में महंगी 'कार्टियर' कलाई घड़ी के रिकार्ड के साथ सफाई दी।

    उन्होंने खुद को एक साफ सुथरा व्यक्ति बताते हुए पूछा कि क्या उन्हें या मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को अपनी पसंद की घड़ी पहनने का अधिकार नहीं है? विधान परिषद में विपक्ष के नेता नारायणस्वामी ने महंगी घडि़यों के बारे में सवाल उठाया था, जिसके एक दिन बाद शिवकुमार ने यह सफाई दी।

    शिवकुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चलवाडी नारायणस्वामी, कृपया मेरे द्वारा लोकायुक्त को प्रस्तुत हलफनामे पर एक नजर डालें। इस पोस्ट में 28 अक्टूबर को लोकायुक्त के पास घोषित संपत्ति के दस्तावेज भी शामिल हैं, जिनमें नौ लाख रुपये की रोलेक्स घड़ी और क्रमश: 23,90,246 रुपये और 12,06,000 रुपये की दो 'कार्टियर' कलाई घडि़यों का उल्लेख है।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का अपनी सुविधा के लिए झूठ बोलना न केवल गलत है, बल्कि नारायणस्वामी की ईमानदारी को भी कमजोर करता है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)