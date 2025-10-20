Language
    दीवाली के दिन इन राज्यों में 'ड्राई डे', कब तक खुलेंगी दुकानें? यहां पढ़े पूरी डिटेल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    20 अक्टूबर 2025 को भारत में दीवाली मनाई जाएगी। दिल्ली में दीवाली के दिन ड्राई डे रहेगा, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ड्राई डे लागू रहेगा, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी रहेगी। गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर दिल्ली में शराब की बिक्री सामान्य रहेगी।

    20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी दीवाली

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में 20 अक्टूबर 2025 को दीवाली पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो खुशी, एकता और सकारात्मकता का प्रतीक है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय कैलेंडर के आधार पर 21 अक्टूबर को भी दीवाली की छुट्टी मनाई जाएगी। इस दिन देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दीपावली का उत्सव धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलेगा, लेकिन इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई राज्यों में 'ड्राई डे' लागू है।

    दिल्ली में 'ड्राई डे'

    दिल्ली के आबकारी विभाग ने घोषणा की कि 20 अक्टूबर 2025 को दीवाली के दिन ड्राई डे रहेगा। इस दिन शराब की दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। विभाग ने साफ किया है कि गोवर्धन पूजा (22 अक्टूबर) और भाई दूज (23 अक्टूबर) जैसे अन्य दिनों में शराब की बिक्री सामान्य रूप से जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है, "सभी लाइसेंसधारियों को सार्वजनिक जागरूकता और अनुपालन के लिए अपने परिसर में इस आदेश को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है।" साथ ही, यह भी बताया गया कि शराब की दुकानें बंद करने पर किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

    अन्य राज्यों में 'ड्राई डे'

    दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी दीवाली के दौरान ड्राई डे लागू करेंगे। इन राज्यों में शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। त्योहारी सीजन में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन निगरानी को और सख्त करेगा। शुष्क दिवस के उल्लंघन पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक शुष्क दिवस की घोषणा नहीं की है, लेकिन नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय नियमों की जानकारी रखें।