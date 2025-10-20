दीवाली के दिन इन राज्यों में 'ड्राई डे', कब तक खुलेंगी दुकानें? यहां पढ़े पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में 20 अक्टूबर 2025 को दीवाली पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो खुशी, एकता और सकारात्मकता का प्रतीक है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय कैलेंडर के आधार पर 21 अक्टूबर को भी दीवाली की छुट्टी मनाई जाएगी। इस दिन देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दीपावली का उत्सव धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलेगा, लेकिन इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई राज्यों में 'ड्राई डे' लागू है।

दिल्ली में 'ड्राई डे' दिल्ली के आबकारी विभाग ने घोषणा की कि 20 अक्टूबर 2025 को दीवाली के दिन ड्राई डे रहेगा। इस दिन शराब की दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। विभाग ने साफ किया है कि गोवर्धन पूजा (22 अक्टूबर) और भाई दूज (23 अक्टूबर) जैसे अन्य दिनों में शराब की बिक्री सामान्य रूप से जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है, "सभी लाइसेंसधारियों को सार्वजनिक जागरूकता और अनुपालन के लिए अपने परिसर में इस आदेश को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है।" साथ ही, यह भी बताया गया कि शराब की दुकानें बंद करने पर किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।