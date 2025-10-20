आज रोशनी से जगमगाएगी अमावस की रात, घर-घर होगी लक्ष्मी-गणेश की पूजा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्योति पर्व दीवाली कार्तिक अमावस्या तिथि में प्राप्य प्रदोष काल में सोमवार को मनाई जाएगी। घर-मंदिरों से लेकर सड़क-चौराहों तक प्रकाश बिखरेगा। घर-घर में श्रीसमृद्धि की देवी मां लक्ष्मी, बुद्धि प्रदाता गणेश का पूजन-अर्चन होगा। अमावस्या दोपहर बाद 2:56 बजे से लग रही है, जो 21 अक्टूबर की शाम 4:26 बजे तक रहेगी।

काशी के विद्वानों के अनुसार प्रदोषकालिक अमावस्या 20 अक्टूबर को मिलने से दीपावली इसी दिन मनाई जाएगी। बीएचयू ज्योतिष विभाग के आचार्य डॉ. सुभाष पांडेय ने बताया कि प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद दो घंटे 24 मिनट तक का समय लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए शुभ होता है। सोमवार को सूर्यास्त काशी के पंचांग में स्थानीय समयानुसार 5:41 बजे होगा। भारतीय समयानुसार (आइएसटी) सूर्यास्त सायं 5:26 बजे होगा।

बंग समुदाय निशीथ काल में मां काली की पूजा करेगा बंग समुदाय निशीथ काल में मां काली की पूजा कर सुख-समृद्धि व कल्याण का आशीष पाएंगे। अर्धरात्रि यानी निशीथ काल में महाकाली के पूजन व अमावस जागरण का विधान है। सोमवार की प्रात: रूप चौदस है। स्नानादि के पश्चात प्रात: काल यम के नाम तर्पण करें व हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में हनुमानजी का दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहिए।

दीवाली पर लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल के स्थिर लग्न में करना चाहिए ख्यात ज्योतिषाचार्य व बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. चंद्रमौलि उपाध्याय के अनुसार दीवाली पर लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में स्थिर लग्न के समय करना चाहिए। स्थिर लग्न वृष सायं 7:10 बजे से रात 9:06 बजे तक है। यह 1:56 घंटा का मुहूर्त घरों-प्रतिष्ठानों में श्रीसमृद्धि कामना से लक्ष्मी पूजन के लिए उत्तम है।