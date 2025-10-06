Language
    '120 ग्राम सोना और 18 लाख कैश दिया...', तलाक लेने के बाद युवक ने ऐसे मनाया जश्न

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:53 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक युवक का तलाक का जश्न मनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक की मां उसे दूध से नहला रही है जिसके बाद वह हैप्पी तलाक लिखा केक काटता है। उसने केक पर अपनी पूर्व पत्नी को 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये देने की बात भी लिखी है।

    वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज आ चुके हैं (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शादियों में लोगों को जश्न मनाते तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी को तलाक का जश्न मनाते देखा है? एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक की मां उसे दूध से नहला रही है और फिर वह युवक 'हैप्पी तलाक' लिखा हुआ केक काटता है।

    इस वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज आ चुके हैं। लोगों ने इस पर कई तरह के कमेंट किए हैं। ज्यादातर कमेंट आलोचना वाले हैं, लेकिन कई ने इस जश्न की सराहना भी की है। युवक ने केक पर यह भी लिखा हुआ था कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये कैश दिए हैं।

    केक काटकर मनाया जश्न

    इस वीडियो की शुरुआत उस मोमेंट से होती है, जब एक महिला अपने बेटे को दूध से नहला रही है। इस प्रक्रिया को अभिषेक कहा जाता है और इसे शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में माना जाता है। युवक को दूध से नहलाना भी उसके विवाह के अंत और सिंगल जीवन की नई शुरुआत को चिह्नित करने के रूप में दिखाया गया है।

    दूध से नहाने के इस अनुष्ठान के बाद युवक ने एक चॉकलेट केक काटा। इस केक पर हैप्पी तलाक लिखा हुआ था। युवक ने एक बड़ी स्माइल के साथ केक टाका और अपने परिवार के साथ इस जश्न को मनाया। उसने कैप्शन में लिखा, 'कृपया खुश रहें और खुद का जश्न मनाएं और उदास न हों। 120 ग्राम सोना और 18 लाख कैश लिया नहीं है। सिंगल हूं, खुश हूं, आजाद हूं। मेरी जिंदगी, मेरे नियम, सिंगल और हैप्पी।'

    लोगों ने मिली आलोचना और काफी हद तक सराहना के बाद युवक ने फिर से वही वीडियो पोस्ट किया और अपना समर्थन करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया। हालांकि इस वीडियो ने तलाक के आघात के जूझ रहे लोगों को सोचने की एक नई दिशा जरूर दी है।

