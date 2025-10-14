नर्मदापुरम में खोजे जाएंगे डायनासोर के अवशेष, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश; क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में डायनासोर के जीवाश्म की खोज की जाएगी। जर्मन शोध छात्रा डॉ. संजुक्ता चक्रवर्ती के अध्ययन के अनुसार नर्मदा नदी क्षेत्र में राजासौरस प्रजाति के डायनासोर लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले विद्यमान थे।

हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जर्मनी यात्रा के दौरान डॉ. चक्रवर्ती ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों को नर्मदापुरम में डायनासोर के अवशेष खोजने के निर्देश दिए हैं। नर्मदा घाटी में डायनासोर के प्रमाण मिले नर्मदा घाटी में कई स्थानों पर करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर के प्रमाण मिले हैं, जिनमें सीहोर, धार और डिंडौरी जिले शामिल हैं। यहां डायनासोर के जीवाश्म संग्रहालय में रखे गए हैं। अब नर्मदापुरम में भी इस दिशा में खोज की जाएगी।

राजासौरस नामक यह प्रजाति भारत के क्रेटेशियस काल का एक विशाल मांसाहारी डायनासोर था, जिसके जीवाश्म नर्मदा नदी के ऊपरी क्षेत्र में पाए गए हैं। इसे नर्मदा घाटी की राजसी छिपकली के नाम से भी जाना जाता है ।धार जिले में 2017 से 2020 के बीच शाकाहारी डायनासोर के अंडों का घोंसला मिला था।