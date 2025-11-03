MP News: दिल्ली दंगे के आरोपित उमर खालिद को दिग्विजय सिंह ने बताया बेकसूर, बोले- तत्काल रिहा किया जाए
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को बेकसूर बताते हुए रिहा करने की मांग की है। भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को आतंकवादियों की चिंता है और उन्हें भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। शर्मा ने दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान जाकर बसने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर दिल्ली दंगे के आरोपित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को बेकसूर बताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ' उमर खालिद बेकसूर है। उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पीएचडी स्कालर है और किसी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है। उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए'।
रामेश्वर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
उनके इस बयान पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेता व भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें हिंदुस्तानियों की नहीं आतंकवादियों की चिंता है।
रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्हें (दिग्विजय को) भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और हमें शक है कि वह मध्य प्रदेश या भारत के नागरिक हैं या नहीं। उनका व्यवहार पाकिस्तानी जैसा लगता है और वे आतंकवादियों को आदर से संबोधित करते हैं। दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति श्रद्धा है और उन्हें पाकिस्तान जाकर ही बस जाना चाहिए।
पहले भी समर्थन कर चुके दिग्विजय
दिग्विजय सिंह कई बार उमर खालिद का पक्ष ले चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भड़काने का आरोप लगाया गया था, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए थे। अक्टूबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास में तोड़फोड़ और आगजनी से संबंधित एक और एफआइआर की थी। पुलिस ने दावा किया कि उसके पास अन्य आरोपियों के साथ खालिद की संलिप्तता के पर्याप्त प्रमाण हैं।
