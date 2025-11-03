MP News: दिल्ली दंगे के आरोपित उमर खालिद को दिग्विजय सिंह ने बताया बेकसूर, बोले- तत्काल रिहा किया जाए

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर दिल्ली दंगे के आरोपित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को बेकसूर बताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ' उमर खालिद बेकसूर है। उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पीएचडी स्कालर है और किसी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है। उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए'।

रामेश्वर ने दी तीखी प्रतिक्रिया उनके इस बयान पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेता व भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें हिंदुस्तानियों की नहीं आतंकवादियों की चिंता है।

रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्हें (दिग्विजय को) भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और हमें शक है कि वह मध्य प्रदेश या भारत के नागरिक हैं या नहीं। उनका व्यवहार पाकिस्तानी जैसा लगता है और वे आतंकवादियों को आदर से संबोधित करते हैं। दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति श्रद्धा है और उन्हें पाकिस्तान जाकर ही बस जाना चाहिए।